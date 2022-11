Simaria defende Claudia Leitte após críticas políticas: "Que vergonha"

A cantora Simaria usou sua conta no Instagram para sair em defesa de sua coleguinha Claudia Leitte. Isso aconteceu depois que a loira foi vaiada durante um show no Micareta Salvador. Leitte foi surpreendida com o coro dos fãs à favor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT):"olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" e vídeos viralizaram nas redes sociais.

"Que vergonha! Respeitem a história da Claudinha! Uma mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais… Parem com isso, pessoal. Lembrem-se que por trás de uma grande artista tem uma história, um coração, uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que vocês", comentou a artista.

A declaração de Simaria foi em relação ao espécie de freestyle lançada por Claudinha quando puxava o bloco Largadinho, em Aracaju, no domingo, 6, dois dias após o episódio na capital baiana.

"Esse mundo tem lugar para todo mundo. Eu posso pensar, eu posso ser quem vai ajuntar, quem vai fazer você se conhecer, você conhecer alguém. E não gosto, eu não quero, jamais afastar. Eu não quero, eu não posso jamais desunir. É óbvio, eu estou feliz", improvisou Claudinha.

"Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz, eu quero pessoas unidas. Quero promover encontros, felicidade. E é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar o que Deus mandar eu falar, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem, porque eu não vivo de agradar", seguiu a artista.