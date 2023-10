Suposto filho de Gugu toma atitude contra a mãe do apresentador

O comerciante Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato, tomou uma medida contra Maria do Céu Moraes Liberato, a mãe do apresentador. Ele ainda não realizou o teste de DNA e tenta ser reconhecido como parte legal com direito à herança.

Por meio de sua defesa, Ricardo Rocha protocolou pedido de urgência para que a Polícia Federal e as companhias aéreas nacionais fossem acionadas assim que Maria do Céu pisasse em solo brasileiro.

O objetivo é que a mãe de Gugu seja abordada por um oficial de Justiça para obter informação que possibilite a citação desta ainda no aeroporto quando do desembarque em território nacional.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, do Portal IG, além de Maria do Céu, outros filhos e sobrinhos de Gugu Liberato, que têm direito à herança, também foram notificados pelo comerciante.

“Em relação à requerida sra. Maria do Céu Moraes Liberato (…), para, com urgência, ser expedido o ofício à Polícia Federal e companhias aéreas, para obter informação que possibilite a citação desta ainda no aeroporto quando do desembarque em território nacional”, diz trecho do documento.

Por lei, Ricardo só poderá realizar o DNA quando todos os herdeiros listados no testamento forem notificados judicialmente.