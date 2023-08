Veículos de comunicação como impulsionadores culturais; assista

Na última quarta-feira, 16, os especialistas em mídia e cultura, Caroline Gois, diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE, e Eduardo Dute, diretor de Marketing do Grupo A TARDE, levantaram o assunto no ScreamCast, um projeto derivado do Scream Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste.

Em bate-papo, eles destacaram como os veículos de comunicação podem ser agentes de transformação cultural em nossas comunidades e sobre a oportunidade de podcasts, rádios e outros meios de se tornarem plataformas poderosas para disseminar valores, histórias e tradições locais, fortalecendo a identidade cultural de uma região.

No episódio, Caroline e Eduardo também exploraram a maneira como os veículos de mídia podem promover a diversidade e a inclusão. Eles compartilharam exemplos de como essa abordagem pode criar um ambiente cultural mais enriquecedor e unificado. Além de trazer novas perspectivas sobre o impulsionamento da economia local e as formas de destacar os empreendimentos criativos e os negócios culturais.

Assista o episódio completo e confira tudo abaixo:

O ScreamCast é o podcast do SCREAM que aborda temas relacionados à inovação e criatividade.

Esta segunda temporada é comemorativa dos 25 anos da ABMP, e dará protagonismo aos nossos associados, para que possam apresentar sua visão, cases e entendimento sobre questões relevantes para o mercado como um todo.

Sobre o ScreamCast:

O ScreamCast é uma iniciativa da ABMP que promove discussões sobre os temas mais relevantes da área de inovação e criatividade em um ambiente amigável e livre. Nosso objetivo é fomentar o compartilhamento de ideias e experiências entre criativos de diversas áreas. O Scream Festival é o nosso evento anual que engloba diversas atividades, incluindo o ScreamCast.