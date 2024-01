Vídeo: Léo Santana quebra silêncio e rebate declarações de Kannário | A TARDE

Dono do hit ‘Zona de Perigo’, o cantor Léo Santana, falou pela primeira vez sobre um comentário que Igor Kannário, fez em entrevista ao podcast, ‘Podbles’, afirmando ter deixado de seguir Léo em suas redes sociais, por conta de um projeto entre os dois no início do ano, na música ‘Favela Venceu’, que não teria sido “trabalhada”.



Em entrevista ao Portal Informe Baiano, na madrugada deste sábado 30/12, no Festival Virada Salvador, Léo Santana, afirmou que sempre foi fã do Kannário, mas sua fala foi ‘infeliz’.

“Essas coisas se resolvem entre amigos. Ele foi para as redes sociais e falou daquela forma, foi muito infeliz”, iniciou. “A música que tínhamos feito juntos era uma grande aposta. Se eu fiz investimento, gravei o clipe, impulsionamos nas redes sociais, era porque a gente acreditava que a música viesse a dar resultado, mas ‘Zona de Perigo’ veio de forma inesperada”, explicou.

“Ele levou para o coração achando que eu deveria dar uma satisfação a ele porque a música da gente não teve o trabalho que ele queria. Mas não tinha o que fazer, ‘Zona de Perigo’ atropelou tudo”, ressaltou o Gigante.

“Roupa suja se lava em casa. Sempre respeitei o Kannário. Acho que ele poderia me procurar e dizer: ‘irmão, não gostei’, mas ele foi para a imprensa falar que não sou de verdade”, finalizou Léo Santana.

