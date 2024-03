"Você não é a minha primeira opção de voto", diz Leidy para Davi | A TARDE

Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades! A aquisição do Poder Curinga por parte de Leidy Elin está causando rebuliço no VIP da casa mais vigiada do Brasil neste sábado, 24. Davi chamou a trancista para conversar após saber que pode ser indicado ao Paredão pela Sister após ter ajudado voluntariamente com as compras da semana.

Leia também:

>> Isabelle não abre mão e vai brigar pela liderança: "Muita importância"



O baiano disse a Leidy que sentiu ela olhando para ele na cozinha e a trancista argumentou que está o tratando normalmente. "Davi, foi o que eu falei para você lá em cima, eu só estou me preparando para o pior, mais nada. Se qualquer pessoa zerasse o Poder Curinga, como aconteceu semana passada, eu daria. Bia também, semana passada, não tinha pra dar na Xepa", ela se explica.

"O nome disso é empatia. Para mim, é empatia, em relação à comida. É o meu ponto de vista", Leidy Elin aponta. "Você não é a minha primeira opção de voto, é isso que eu estou falando. O que eu faço para poder votar? Vou fazer o meu top 10, quem está fora do meu top 10, eu voto", ela diz.

Momentos depois, o brother desceu para a cozinha da Xepa e lamentou a escolha da trancista com a líder Beatriz. "É um clima pesado, né?", comentou Beatriz. "É porque eu acho muita sacanagem, porque a gente ajudou, é como se a gente tivesse ajudando ela a ter esse Poder, né? Quando ela tiver oportunidade de indicar ao Paredão, eu que me dispus a dar mil estalecas minha e o Matteus só queria dar 640, eu que falei 'bora dar mil pra ajudar' porque Leidy não está dando nada', aí ela vai... Eu acho f***, mas é jogo. Eu vou para o jogo", declarou Davi.