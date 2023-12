Zendaya e Timothée Chalamet levam fãs ao delírio na CCXP | A TARDE

Os astros foram aplaudidos por pouco mais de um minuto, e foram só simpatia com o público | Foto: Bianca Carneiro

O São Paulo Expo, que sedia a CCXP23, ficou pequeno para o avalanche de fãs do elenco de “Duna 2”, neste domingo, 3. Nomes como Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh e Austin Butler ficaram enlouquecidos com a presença dos artistas. Os astros foram aplaudidos por pouco mais de um minuto, e foram só simpatia com o público. O diretor, Denis Villeneuve, e até Timothée arriscaram algumas palavras em português.

Em meio aos gritos ensurdecedores, o ator disse que seu personagem Paul Atreides estará mais maduro na produção. Paul não é mais um jovem rapaz".

Quem também comentou sobre sua personagem foi Florence Pugh, Irulan Corrino. "Ela não vai lutar como outros personagens, mas ela tem muito poder e inteligência, e luta do seu próprio jeito". Denis Villeneuv disse que o filme é "o prato principal" da franquia. "A parte 1 foi apenas um aparitivo, a parte 2 será o prato principal", contou.

Quem estava no evento exclusivo também pode conferir, em primeira mão, os 10 minutos iniciais e eletrizantes do novo filme, além de duas cenas extras, que mostravam o romance entre Paul e Chani, vividos por Timothée e Zendaya, e a primeira vez que o descendente da Casa montou um verme de areia.



A sequência do longa está prevista para estrear em março de 2024. Além de Zendaya e Timothée Chalamet, a continuação terá os retornos de Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin. Completam o elenco Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Austin Butler e Tim Blake Nelson.

Alessandro Isabel

*De São Paulo