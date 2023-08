Agenda ESG impulsiona uso de madeira nas edificações

Movimento impulsionado pela agenda ESG, a construção de prédios de madeira tem avançado no mercado internacional e, aos poucos, começa a surgir no Brasil. Só para dar uma dimensão, o mercado de mass timber - material formado por camadas de madeira maciça sobrepostas que podem se transformar em pilares, lajes, vigas e substituir o concreto e o aço na construção de edifícios -, que hoje movimenta US$ 1,7 bilhão no mundo, deve chegar a US$ 3,6 bilhões em 2027, segundo projeção da consultoria Market Research Future (MRMF).

A nova tendência da construção civil é liderada pela madeira engenheirada, material criado na Áustria, na década de 1990, que tem sido amplamente utilizado na Europa, especialmente em países como Alemanha, Áustria, Itália e França. Nos Estados Unidos, já foram construídos cerca de 1,5 mil projetos com esse material desde 2015, ante 23 que existiam em 2013, segundo a revista The Economist.

A adoção de madeira engenheirada, de origem certificada, fruto de florestas plantadas, traz ganhos ambientais e representa uma inovação nos processos do setor imobiliário, tornando os canteiros de obras mais produtivos e sustentáveis. Com a mass timber, algumas etapas que hoje são feitas nos canteiros passam para uma unidade fabril, onde os prédios de madeira são pré-fabricados e só depois levados para os canteiros para serem montados, como se fossem peças de encaixe. Por ser mais leve, a madeira consome até 30% menos concreto na fundação, de acordo com companhias desse mercado. Esse processo todo seria mais sustentável também por não produzir tanta sujeira e entulho, por consumir menos água e reduzir a circulação de caminhões nas ruas, um aspecto importante quando o assunto são cidades sustentáveis.

Não à toa, a citação "A madeira é o concreto do futuro" está ficando cada vez mais frequente em reportagens, posts de redes sociais, palestras e eventos de negócios.

