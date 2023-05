Aportes em energia solar devem superar os em extração de petróleo

Os aportes em energia solar devem superar pela primeira vez, em 2023, os valores gastos com a extração de petróleo. A estimativa da AIE (Agência Internacional de Energia), em seu novo relatório global, aponta que cerca de US$ 2,8 trilhões devem ser investidos em energia em todo mundo neste ano, dos quais US$ 1,7 trilhão devem ser destinados às tecnologias limpas. O restante, aproximadamente US$ 1 trilhão, vai para carvão, gás e petróleo.

As energias neutras em carbono incluem as renováveis (eólica, solar e afins), assim como a nuclear, bombas de calor e baterias de carros elétricos. Os investimentos no conjunto destas atividades devem registrar um aumento de 24% no período 2021-2023.

China

A geração de energia solar logo se tornará a forma mais econômica de eletricidade na China, superando a energia hidrelétrica para se tornar a maior fonte de energia não fóssil até o final deste ano. Os governos provinciais da China introduziram várias políticas e subsídios para incentivar a instalação de painéis solares em edifícios residenciais e fábricas, para apoiar a meta da China de ter 33% de sua geração de eletricidade proveniente de fontes renováveis até 2025, conforme mencionado no último plano quinquenal do país para o período de 2021 a 2025.

O setor solar da China está se expandindo em velocidade recorde, à medida que os custos dos componentes caem e a demanda permanece forte, o que deve impulsionar ainda mais a instalação de energia renovável no país e no mundo. O setor solar da China espera adicionar um total de 120 GW a 140 GW de capacidade este ano, 40% a mais do que os 87,41 GW de nova capacidade solar instalada em 2022.

A China instalou 48,31 gigawatts (GW) de capacidade solar fotovoltaica (PV) nos primeiros quatro meses de 2023, quase triplicando os 16,88 GW instalados no mesmo período do ano passado, segundo estatísticas publicadas pela Administração Nacional de Energia esta semana.

A taxa de cobertura fotovoltaica nos telhados de novos edifícios públicos, fábricas e parques não deve ser inferior a 50%. Os custos mais baratos das exportações de energia solar podem levar a demanda global de energia solar fotovoltaica a crescer cerca de 40% em 2023.

As exportações de energia solar da China cresceram 64%, para US$ 52 bilhões, em 2022, mantendo sua competitividade de custos em relação a outros mercados com preços até 57% mais baratos do que os módulos produzidos nos Estados Unidos e na União Europeia, de acordo com a última análise da consultoria Mackenzie.

Brasil

Pela primeira vez na história, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil entrou no ranking dos países que mais geram energia solar fotovoltaica no mundo em 2022, ocupando o oitavo lugar, com 27 GW de potência instalada acumulada - e a tendência é de ainda mais crescimento. Segundo a Absolar, desde 2012, mais de 34,5 milhões de toneladas de CO2 foram evitados com uso da fonte de energia solar.

Bahia

Na última década, segundo a Absolar, o setor solar investiu na Bahia mais de R$ 9,5 bilhões, gerou mais de 60 mil empregos acumulados e contribuiu com mais de R$ 3,3 bilhões em tributos. Atualmente, a fonte solar fotovoltaica possui uma potência total instalada de 2,0 GW no estado.

Somente na geração própria de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o estado da Bahia já superou a marca de 648 MW instalados em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. Com isso, o segmento já proporcionou ao estado a atração de mais de R$ 3,4 bilhões em investimentos, a geração de mais de 19,4 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1,2 bilhão em tributos aos cofres públicos.

