'Bi-refinaria' fortalece municípios da BA no contexto dos ODS

Recentemente, a Acelen assinou, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, um protocolo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que prevê investimentos de mais de R$ 12 bilhões, nos próximos dez anos, para a criação de uma `bi-refinaria´, com produção de combustíveis renováveis. O acordo atrai investimentos para o município litorâneo de São Francisco do Conde, onde fica a planta da Acelen, e para municípios interioranos, onde são cultivadas as matérias-primas dos biocombustíveis - o que influencia no desenvolvimento sustentável local, municipal, integrando o planejamento do projeto à plataforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU), e à ESG, como preconiza a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O presidente do Conselho de Administração da Mubadala Investment Company, holding controladora da Acelen, Mansour bin Zayed Al Nahyan, lembra que 2022 marcou duas décadas desde que o governo de Abu Dhabi determinou à Mubadala promover uma agenda focada na criação de conhecimento, inovação e desenvolvimento de oportunidades ainda maiores para as gerações futuras.

Os objetivos da Mubadala, declarados como Política de Investimento Responsável, incluem gerenciar e aprimorar princípios relacionados à ESG e aproveitar a presença global para promover-se como administradora e defensora da ESG. "A capacidade e a posição da empresa como um dos maiores investidores responsáveis do mundo são essenciais, à medida que embarcamos em programas novos e altamente ambiciosos, na liderança de investimento global em todos os setores que moldam um futuro sustentável", destaca Mansour.

O Mubadala Capital, braço de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, criou a Acelen e adquiriu, há um ano, a Refinaria Mataripe, primeira refinaria do Brasil, ativa há mais de 70 anos, com sede na Baía de Todos os Santos - declarada pela Associação Comercial da Bahia como Capital da Amazônia Azul, o que agrega valor à visão ESG do Mubadala.

