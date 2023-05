Estudo revela que 47% das empresas do País adota práticas ESG

O estudo “Panorama ESG Brasil 2023”, realizado pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, aponta que quase metade das grandes e médias empresas do País já adota práticas de ESG ou são referências no setor. O levantamento, que teve a participação de 574 executivos e executivas de organizações responsáveis por quase meio milhão de empregos diretos e por um faturamento de R$ 762 bilhões anuais, revelou que 47% das empresas estão alinhadas, em algum nível, com os princípios da ESG.

“Os empresários reconhecem que a agenda ESG é coletiva, envolvendo atores em várias camadas das esferas pública e privada, mas eles também entendem, de forma inequívoca, que a liderança desta agenda deve ser exercida pelo C-level das empresas e pelo governo", afirma o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto. "Essa conclusão evidencia a importância do engajamento em alto nível para acelerar a adoção de práticas e os investimentos ESG no País.”

O estudo revela que 62% das empresas têm familiaridade com ações e estratégias ESG, dos quais 42% indicam ter experiência e/ou conhecimento razoável sobre essa pauta e outros 20% já se consideram detentores de ampla experiência e/ou conhecimento. Por outro lado, 32% têm dúvidas sobre alguns aspectos relacionados ao tema.

Nesse contexto, os principais desafios estão relacionados à dificuldade de mensurar e monitorar indicadores ESG (38%), à ausência de uma cultura forte de sustentabilidade (32%), à falta de recursos financeiros para investimentos (27%) e à falta de conhecimento interno (27%).

Ao responder sobre quem deve liderar a agenda ESG, a maioria dos participantes indicou a responsabilidade de CEOs, presidentes e vice-presidentes de empresas (82%) e do governo (69%). Também foram citados os bancos e fundos de investimentos (51%), ONGs e associações (49%), diretores (47%) e conselheiros (43%).

A pesquisa também aponta como fatores críticos de sucesso na implementação de práticas ESG a capacitação das lideranças e colaboradores das organizações (48%), ações de conscientização (47%), o desenvolvimento de uma cultura forte de sustentabilidade (43%) e a previsão de orçamento dedicado para investimentos em iniciativas ESG (40%).

Projeto

Para incentivar e facilitar a adoção das práticas ESG nas empresas da Bahia, a Amcham Bahia lançou o projeto BA Avança. De acordo com a instituição, o programa tem como foco gerar competitividade e promover o desenvolvimento econômico do Estado, com foco nos pilares ESG, aliando ciência, tecnologia e inovação a equidade, transparência e responsabilidade corporativa. O objetivo, segundo a entidade, é garantir o protagonismo do empresariado baiano na promoção e construção de um melhor ambiente de negócios, em um espectro que abrange da formação de mão-de-obra qualificada às boas práticas ambientais.

