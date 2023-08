Hoje é o Dia da Sobrecarga da Terra

O Earth Overshoot Day marca a data em que a demanda da humanidade por recursos e serviços ecológicos em um determinado ano excede a capacidade que a Terra pode regenerar esses recursos naquele ano. Mantemos esse déficit liquidando estoques de recursos ecológicos e acumulando resíduos, principalmente dióxido de carbono na atmosfera. O Earth Overshoot Day é organizado e calculado pela Global Footprint Network, uma organização internacional de pesquisa que fornece aos tomadores de decisão um menu de ferramentas para ajudar a economia humana a operar dentro dos limites ecológicos da Terra.

Para determinar a data do Dia da Sobrecarga da Terra para cada ano, a Global Footprint Network calcula o número de dias desse ano em que a biocapacidade da Terra é suficiente para fornecer a Pegada Ecológica da humanidade. O restante do ano corresponde ao overshoot global. O Earth Overshoot Day é calculado dividindo a biocapacidade do planeta (a quantidade de recursos ecológicos que a Terra é capaz de gerar naquele ano), pela Pegada Ecológica da humanidade (a demanda da humanidade para aquele ano) e multiplicando por 365, o número de dias em um ano:

(Biocapacidade da Terra / Pegada Ecológica da Humanidade) x 365 = Dia da Sobrecarga da Terra

O Earth Overshoot Day de 2023 cai em 2 de agosto.

Medindo a Riqueza Ecológica

Assim como um extrato bancário rastreia a receita em relação às despesas, a Global Footprint Network mede a demanda de uma população e o fornecimento de recursos e serviços dos ecossistemas. Esses cálculos servem como base para calcular o Dia da Sobrecarga da Terra.

Do lado da oferta, a biocapacidade de uma cidade, estado ou nação representa sua área biologicamente produtiva de terra e mar, incluindo florestas, pastagens, terras agrícolas, áreas de pesca e áreas construídas.

Do lado da demanda, a Pegada Ecológica mede a demanda de uma população por alimentos vegetais e produtos de fibra, gado e produtos pesqueiros, madeira e outros produtos florestais, espaço para infraestrutura urbana e floresta para absorver suas emissões de dióxido de carbono de combustíveis fósseis.

Ambas as medidas são expressas em hectares globais – hectares padronizados e comparáveis globalmente com produtividade média mundial. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados ou 2,47 acres

A Pegada Ecológica de cada cidade, estado ou nação pode ser comparada à sua biocapacidade. Se a demanda de uma população por ativos ecológicos exceder a oferta, essa região terá um déficit ecológico. Uma região com déficit ecológico atende a demanda importando, liquidando seus próprios ativos ecológicos (como a sobrepesca) e/ou emitindo dióxido de carbono na atmosfera.

Em nível global, déficit ecológico e superação são iguais, já que não há importação líquida de recursos para o planeta.

Veja mais em A TARDE ESG