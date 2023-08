Assista: os desafios e as transformação na construção civil

O A TARDE Play lançou nesta quarta-feira, 9, em seu canal do YouTube, a reportagem audiovisual do A TARDE Destaque sobre as adaptações no cenário durante e pós pandemia da construção civil em Salvador. A matéria trouxe análises da retomada do mercado imobiliário, das demandas dos compradores, dos tipos de imóveis mais buscados e dos desafios para quem deseja adquirir a casa própria. Além disso, explorou a adaptação dos espaços residenciais para atender às necessidades do home office e para promover a inclusão e acessibilidade.

Foram entrevistados a professora de Direito Urbanístico da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Adriana Lima; o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Cláudio Cunha; a Arquiteta e responsável pela Buah Arquitetura, Bruna Miranda; e o filósofo e porta-voz da empresa Inklua, Marcelo Zig.

Adaptações nos lares

Na pandemia, muitos espaços domésticos precisaram se adaptar devido ao aumento do home office. A Arquiteta e responsável pela Buah Arquitetura, Bruna Miranda, diz que isso impulsionou novas criações dentro do mercado da construção civil e da arquitetura. “A indústria junto com os profissionais de arquitetura visualizaram isso e começaram a criar inovações. Existem mobiliários hoje muito funcionais, vários produtos no mercado que se atentaram a esse novo olhar da arquitetura para o trabalho dentro das residências”.

Já o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), avalia: “O mercado imobiliário soube aproveitar desse momento, com novos empreendimentos e também com novos mercados. A gente viu, principalmente, o que antes era segunda residência, se tornar a segunda residência”,

Para a professora de Direito Urbanístico da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Adriana Lima, o aumento de investimentos em imóveis residenciais na pandemia se deu devido à busca das pessoas por uma segurança financeira.

Já para o filósofo e porta-voz da empresa Inklua, Marcelo Zig, a situação foi um pouco diferente. Em todas as residências onde habitou, ele precisou adaptar os espaços com recursos próprios para poder transitar e ter fácil acesso sob uma cadeira de rodas. E as modificações podem ser das mais diversas, desde a instalação de rampas e barras de apoios, até modificações no mobiliário e na configuração espacial da casa.

