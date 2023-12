Estreia o novo episódio da série sobre a rádio A TARDE FM | A TARDE

Está no ar, no canal do A TARDE Play no Youtube, o segundo episódio da série A TARDE FM: 4 décadas de música e informação. O mais novo capítulo do especial destaca o atual momento da rádio, a diversidade da programação e a importância dos ouvintes ao longo de todos esses anos de evolução da emissora.

“Comecei a ouvir a rádio de maneira fiel em 2023”, diz a ouvinte Cristiane Juriti, “o que fez o diferencial para que eu ficasse só nessa rádio foi o acolhimento das pessoas que trabalham aqui”.

Com a mudança de 104 FM para A TARDE FM, o caráter popular da rádio deu lugar a uma programação voltada para um público caracterizado como adulto contemporâneo. No entanto, se o perfil da emissora mudou, a relação de proximidade com o ouvinte permaneceu inalterada. Ao comentar sobre a relação da equipe da rádio com a sua audiência, o locutor Paulo Roberto afirma que “o ouvinte não é só um ouvinte, ele é um parceiro”.

O novo episódio também ressalta a relação entre os profissionais consagrados e os jovens jornalistas que compõem a nova geração da A TARDE FM. Para o diretor de programação da rádio, Jefferson Beltrão, “é muito bom a gente ter a experiência de quem já colhe frutos pelo mercado e de quem está enxergando agora essa realidade, com novos olhos”.

Intercalando memórias afetivas e relatos do dia a dia de quem, há 40 anos, trabalha arduamente para transmitir a melhor programação do rádio baiano, o vídeo ainda traz a importância da A TARDE FM na divulgação do trabalho de novos artistas.

Neste penúltimo capítulo da série você vai encontrar muita história e uma boa dose de música, informação e talento, tudo na medida do bom gosto de quem acompanha o A TARDE Play no Youtube e está por dentro de todas as novidades.

Assista ao episódio completo:

A TARDE Play