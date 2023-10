Saúde é tema do programa ‘5 Sentidos com Dina Rachid’ | A TARDE

Um novo episódio do programa 5 Sentidos Com Dina Rachid – o terceiro desta primeira temporada – tem estreia hoje, a partir das 14h, no canal A TARDE Play. A apresentadora promete realizar uma verdadeira imersão sensorial com o médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado. Ao longo do bate-papo, o especialista fala de cuidados com a saúde e relata como foi o primeiro procedimento de transposição uterina do Norte e Nordeste, realizado por ele e equipe. O TARDE Play é o canal audiovisual do Grupo A TARDE no Youtube.

“Eu agradeço o convite para mostrar o que a gente faz e o que a gente vem fazendo na área da ginecologia oncológica, pois são cirurgias que servem para tratamentos de câncer e também para preservar a fertilidade, intervenções diferentes do que é proposto normalmente”, descreve o cirurgião Ronald Delgado.

Este é o terceiro episódio da temporada do plural 5 Sentidos Com Dina Rachid. As edições anteriores contaram com a participação da chef de cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita (uma referência no circuito gastronômico da capital baiana, localizado no bairro do Rio Vermelho) na estreia, seguida da participação da jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco. Em cada espisódio, a apresentadora Dina Rachid conduz com maestria uma conversa leve e descontraída, para falar sobre aquilo que, segundo ela, “nos dá sentido na vida!”.

Todos os episódios lançados já estão prontos para serem maratonados no canal do A TARDE Play no Youtube. A proposta do programa é estimular, por meio de uma experiência de grande amplitude, todos os sentidos dos convidados, com um roteiro sempre mediado por bate-papo que se propõe a ser “rico e interessante”, sublinha Dina.

“É um programa gostoso, divertido, leve, onde as pessoas podem experimentar os cinco sentidos de uma maneira diferente, contando as próprias histórias, suas vivências, trocando experiências”, descreve a apresentadora. “Podem esperar um programa onde os convidados podem se mostrar como eles são”, continua ela.

Para os próximos episódios, o público encontrará convidados como a escritora e diretora teatral Gesse Gessy, que foi casada com o poeta, compositor e dipomata Vinícius de Moraes (1913-1980), que veio morar na Bahia, no bairro de Itapuã, por causa dela; o chef de cozinha Beto Pimentel, criador do icônico restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, onde um estilo de culinária contemporânea inovador é aplaudido dentro e fora do País.

O programa do A TARDE Play prosseguirá com a série de entrevistas trazendo na sequência o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Emerson Ferretti, ídolo do Esporte Clube Bahia, onde marcou época na posição de goleiro, com passagem também pelo rival Vitória; depois será a vez do angiologista Gilmar Santos e, fechando o leque de convidados, a taróloga Juliana Coelho.

Ao todo, a primeira temporada de 5 Sentidos com Dina Rachid trará oito episódios, lançados sempre às sextas-feiras, às 14h.