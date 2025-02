2ª Edição Ayô Circuito Verão AfroColab

Estimulando e impulsionando o empreendedorismo negro e feminino, entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março, a Afrocentrados realiza mais uma edição do Ayô Circuito Verão AfroColab, projeto identitário que promove o fortalecimento do empreendedorismo negro a partir de serviços e atendimentos para pessoas que querem se preparar para curtir o maior carnaval de rua do mundo.

Para agendar os atendimentos, é possível entrar em contato com a Afrocentrados através do WhatsApp 71 99184-7432.