- Foto: Divulgação

O Som na Praça, do Shopping Center Lapa, está com nova programação. Em fevereiro, o projeto se apresentando na praça de alimentação, localizada no 3º piso do centro de compras. As apresentações são de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h45, e sábado, das 16h45 às 18h45.

SERVIÇO:

Projeto Som na Praça

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Center Lapa, L3

Quando:

Segunda, das 17h45 às 19h45 – Show de Adê

Terça, das 17h45 às 19h45 – Show de Carla Lis

Quarta, das 17h45 Às 19h45 – Karaokê

Quinta, das 17h45 às 19h45 – Eduardo Pires

Sexta, das 17h45 Às 19h45 – Os Leões

Sábado, das 16h45 às 18h45 – Show de Luan Lima