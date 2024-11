O celular oferece cada vez mais suporte nas tarefas do dia a dia, seja para enviar uma simples mensagem, conferir o aplicativo do banco, checar as redes sociais ou até administrar o negócio.

Por isso, a tela do celular quebrada é algo que todos querem evitar. Saiba como resolver esse problema e garantir a proteção do seu smartphone.

Celular com tela quebrada? Confira algumas dicas práticas

Toda vez que o aparelho cai no chão vem aquela pergunta: será que a tela do celular quebrou?

É triste quando isso acontece, principalmente, porque a tela é a parte mais importante do aparelho. Veja o que fazer nesse momento!

Como saber se é preciso trocar a tela do celular ou somente o vidro?

Existe uma diferença entre o vidro e a tela de um smartphone. Quando o assunto é tela do celular quebrada, é preciso entender a gravidade do dano.

Muitas vezes é feita a troca de todo o display (visor do celular), sendo que o problema pode estar somente no vidro. Nesses casos, muitos pagam mais caro por um serviço que não precisava. Saiba como não cair numa cilada.

Como saber se o problema é no vidro

Geralmente, quando existem rachaduras na tela mas o touch está funcionando bem, o problema está no vidro que protege a tela. Agora, se a sensibilidade da tela ao toque está ruim ou se existem manchas, provavelmente o dano está na tela do celular.

Porém, às vezes, o celular demora para mostrar defeitos mais sérios, por isso, é importante levar o aparelho a um especialista.

Quando é necessária a troca do display?

A troca deve acontecer quando a tela do celular quebrada não permitir mais o uso do aparelho.

Se aparecerem manchas, problemas no touch, biometria, câmeras, reconhecimento facial, entre outros, a troca do display é a única solução.

Avalie se compensa comprar uma tela nova

Em muitos casos, recuperar a tela do celular quebrada pode custar mais da metade do valor do aparelho, por isso, avalie se o gasto realmente compensa.

Considere a garantia do smartphone, se é possível fazer o conserto em uma rede autorizada, qual será a qualidade do serviço e se o celular está com outros defeitos.

Pense no histórico do seu aparelho

Se a tela do celular está quebrada e tem bastante tempo de uso, talvez seja mesmo hora de pensar em comprar um novo.

É melhor prevenir do que remediar

Prevenir-se contra acidentes nos protege caso algo inesperado aconteça. Como ninguém está completamente livre desses casos, o melhor caminho é se precaver.