Caravana FertBrasil vem à Bahia estimular eficiência no manejo do solo

Atualmente, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados para melhorar a produtividade e a qualidade de nossas plantações. Com a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agravou a dependência do país com esses insumos e afetou a economia brasileira. Para buscar soluções para o uso eficiente de fertilizantes, a Caravana Embrapa FertBrasil, uma jornada que percorre as principais regiões agrícolas brasileiras, tem por objetivo oferecer uma atualização sobre as novas tecnologias de boas práticas no manejo de solos, água e plantas relacionadas a utilização de substâncias aplicadas em uma lavoura.

O evento chega à Bahia, no dia 29 de agosto, no Parque de Exposição Dr. Reginaldo Sarmento, em Inhambupe, a cerca de 170 quilômetros de Salvador, é coordenada pela Embrapa e conta com a correalização regional da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri).

O pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE), Lafayette Franco Sobral, um dos mais experientes especialistas em fertilidade do solo no Brasil, conta que o uso eficiente dos fertilizantes exige um diagnóstico correto de possíveis problemas de fertilidade do solo e nutrição de plantas antes da adubação ou correção do solo. Uma das principais ferramentas disso é analisar o solo e, se for o cas o, a planta. “Com uma cultura perene, como a laranja, o coco, o ideal é que você conheça o PH do solo, a matéria orgânica, a quantidade de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, bem como a acidez do solo que é muito importante porque a pessoa já tem uma ideia da quantidade de calcário que vai ser colocada para corrigir a terra. E a análise da folha te dá um complemento essencial para saber o estado nutricional da folha e o que ela está precisando”.

Por meio de técnicas sustentáveis de plantio é possível aumentar a qualidade do solo e conseguir uma boa produtividade. Sobral conta que “há muito tempo era comum usar a grade aradora (uma técnica usada para rompimento e suavização da superfície do solo), porém estragava o solo. Hoje em dia, faz a técnica de corte utilizando roçadeira e o uso de herbicida para manter o solo limpo, sendo uma das formas de manejo sustentável da terra”.

Rotação de culturas

Outra maneira de melhoramento do terreno é por meio da rotação de culturas e o plantio de coberturas. O engenheiro agrônomo e diretor de Desenvolvimento da Agricultura (Seagri), Assis Pinheiro Filho, diz que “quanto mais plantação de cultura você fizer, melhor. Porque você mexe com a profundidade da raiz que vai fazer com que se crie um solo mais profundo, que é fundamental para qualquer planta”.

Quem utiliza essa técnica são os produtores rurais da Associação Comunitária Da Vila De Itamaracá, no município Itabuna. Eles produzem hortaliças, frutas e cereais e, ao longo do ano, alternam esses cultivos numa mesma área agrícola. “Nós fazemos a limpeza com a enxada, tiramos o mato e plantamos novamente. E se uma área não precisa de tanta adubação, fazemos com adubo orgânico”, conta o vice-presidente da associação, Pedro Gabriel Vencelau.

Já o plantio direto é um sistema no qual o plantio ocorre sem revolvimento (ou como revolvimento mínimo) do solo, ou seja, sem aração ou gradagem. Assis relata que, no plantio direto, grande parte do terreno fica coberta de palha, fazendo com que retenha mais água e mantenha a temperatura mais fresca de modo que o solo não fique aquecido, evitando assim, a transpiração da água do solo e, além disso, possibilita o aumento de microrganismo que vão elevar a fertilidade na plantação.

“Existe uma relação muito íntima da nutrição da planta com a fertilidade do solo e da adubação que se vai fazer. Também o clima e o tipo de bioma vão influenciar a necessidade de ter um elemento químico que melhore a produtividade agrícola. Vale ressaltar ainda a importância de ter o georreferenciamento de uma plantação para saber se aquela área tem uma referência de quais culturas vão se dar bem naquela região”, destaca o engenheiro agrônomo.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló