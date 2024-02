“Agroconsciente – a revolução criativa tropical" | A TARDE

O New York Times fez uma matéria cujo título é: “A última palavra indesejada nas corporações norte-americanas: ESG”. Os CEOs estão refugando a utilização dessas três letras E.S.G. por entenderem que os esforços de ações conscientes são muito mais amplos do que um “acrônimo”. Muitos CEOs estão empregando novas abordagens, como a Coca Cola, usando novos termos que estão surgindo como “negócios responsáveis”. Existem considerações no alto nível corporativo que ESG tem sido usado com vieses ideológicos e políticos.

Independentemente dessas interpretações ou subinterpretações, um conceito amplo e maior é o de capitalismo consciente. Quando olhamos, por exemplo, o movimento cooperativista no mundo vamos constatar sua gigantesca abrangência com ênfases intensivas na formação de cultura e de educação, para não deixar “pessoas para trás”.

Dentro dessa visão, num escopo amplo e holístico, lançamos agora em janeiro, na Cooperativa Sicredi, o livro: “Agroconsciente – a revolução criativa tropical”. E tem tudo a ver com a Bahia, onde as entidades do agronegócio têm evoluído extraordinariamente nas questões do Agroconsciente.

Se olharmos há 54 anos com o ministro Cirne Lima, em 1970, criando a Embrapa e, em seguida, em 1973, o ministro Alysson Paolinelli erguendo a Embrapa, enquanto nesse entorno nasciam cooperativas, empreendedores e pioneiros produtoras e produtores rurais migravam para o Cerrado brasileiro e transformávamos solos fracos em bases férteis para uma moderna agropecuária cercada pelo sistema de agronegócio do antes e pós-porteira das fazendas, não tínhamos o acrônimo ESG, mas o sentido superior da vontade humana de superar já estava ali presente.

Agroconsciente, escrito por Victor Megido, Sônia Chapman, Marco Zanini e José Luiz Tejon, com prefácio de Roberto Rodrigues com a grande síntese de que “agro é paz”, da editora Grupo Novo Século. Traz inovação em contextos complexos e um novo sistema alimentar, além de entrevistas como com o professor Ray Goldberg explicando as novas visões que nos levam ao futuro agroconsciente dos próximos 30 anos.