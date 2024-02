Pequenos produtores têm aumento médio de 17% na renda com projeto | A TARDE

Os pequenos produtores rurais orientados pelo programa ALI Rural (Agente Local de Inovação) do Sebrae, registraram, em média, um aumento de 17% no faturamento em suas propriedades. Durante o período de setembro de 2022 a novembro de 2023, mais de 11 mil agricultores familiares participaram de treinamentos e receberam orientação em práticas de inovação e sustentabilidade, proporcionados pelo projeto.



O ALI Rural atua como um projeto de pesquisa e extensão sobre os negócios rurais em 22 estados do Brasil. O programa oferece aos pequenos produtores uma jornada em gestão em inovação por oito meses, proporcionada por uma metodologia aplicada pelos agentes locais de inovação.



Segundo Ana Carolina Westrup, analista de inovação do Sebrae e gestora do ALI Rural, o que impulsionou o faturamento dos produtores foram as ações em inovação e a mudança de mindset (mentalidade) dos produtores rurais.



“Das mais de 12 mil empresas rurais atendidas nos ciclos 1 e 2, 61% implementou ações de inovação nas suas propriedades”.

“Isso evidencia que os pequenos produtores introduziram, no seu cotidiano, as ferramentas que permitiram ampliar o seu faturamento, seja pela melhoria do produto, pelas novas formas de comercialização ou até pela adoção de controles gerenciais. O pequeno produtor amplia a sua visão de gestor com o ALI Rural, passando a se enxergar como empresário do seu negócio”, aala a gestora do projeto.



Na Bahia, o Sebrae tem dez escritórios regionais, em que todos contam com a atuação do ALI Rural, atendendo a todas as regiões do estado, com atuação de 19 bolsistas. “O estado da Bahia acompanhou o índice nacional, com 17% de aumento de faturamento e 61% de ações em inovação implementadas”, diz Ana Carolina.



A agente local de inovação, Mayara Cardozo, ressalta que o programa é uma ferramenta eficaz para promover o desenvolvimento das capacidades gerenciais, técnicas empreendedoras e de inovação, o que contribui para a melhoria da competitividade, aumento da produtividade e da renda dos produtores, além da redução dos impactos ambientais.



“É importante ressaltar que o sucesso do programa depende da participação ativa dos produtores rurais. Os produtores devem estar dispostos a se comprometer com o processo de inovação e a aplicar as recomendações dos agentes locais de inovação. Inicialmente, é realizado um diagnóstico e a partir dele montamos, junto com o empresário, um plano de melhorias com o intuito de melhorar a gestão, o processo produtivo, o marketing e vendas, além de reduzir custos e incentivar a inovação”, pontua Mayara.



Outras iniciativas



A Bahia também conta com outras iniciativas que impulsionam o aumento da produção e faturamento para os pequenos produtores rurais. Antonio Neto Barbosa, produtor de hortaliças, grãos, caprinos, ovinos e aves na região de Irecê, recebe apoio da Tabôa, instituição de fortalecimento comunitário que tem como missão fortalecer comunidades do Sul da Bahia pelo acesso a conhecimentos, recursos financeiros e o estímulo à cooperação.



O produtor comenta que o projeto colabora através de investimentos em tecnologias sustentáveis, como energias renováveis, equipamentos, sementes orgânicas e agroecológicas, além de ajudar nos custos, capacitação e assistência técnica.



“O projeto é fundamental e de suma importância para que possamos desenvolver as nossas atividades, preservar o meio ambiente e manter o compromisso social comunitário com a comunidade, com a instituição que fortalece a nós agricultores e as instituições que fazem parte do sistema de produção”, diz Antonio Neto Barbosa.



Ione Silva, produtora de cacau no município de Ibirapitanga e presidente da Associação Comunitária de Joaquim da Mata, participa de programas focados para a sua produção, como o programa do Bahia Produtiva, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), e cursos do SENAR, com foco no aumento e melhorias para a o cultivo do cacau.



“Participo de capacitações com técnicos em que os agricultores põem em prática o que se aprende em cursos. Vejo essas iniciativas como uma grande oportunidade de desenvolvimento, e que contribuem com o nosso faturamento. Mesmo com a onda de calor em 2023, a produção e faturamento atingiram o esperado”.



