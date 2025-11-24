Carro da BYD que estaciona sozinho chega ao Brasil; conheça o Atto 8
Daniel Genonadio
A BYD confirmou durante o Salão do Automóvel 2025 o seu novo modelo que será lançado no mercado brasileiro em 2026. O Atto 8.
FOTO: Divulgação / BYD
O modelo é recheado de tecnologias e entre outras funcionalidades pode até mesmo estacionar sozinho.
FOTO: Divulgação / BYD
O carro é equipado com o sistema God’s Eyes tem 12 câmeras, 18 radares e pode estacionar sozinho e até evitar colisões quando outros veículos vêm na direção do BYD.
FOTO: Divulgação / BYD