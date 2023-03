A cesta básica para que não haja fome

A família de Bárbara Hora Carvalho, 33 anos, formada por ela, os três filhos e o marido, se enquadra nos 62,6% da população baiana com algum nível de insegurança alimentar (IA), apontados em inquérito sobre o tema divulgado no ano passado. A expectativa é que a situação deles e, principalmente, dos 11,4% classificados em IA grave, correspondente à fome, mude com a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) na última semana.

De acordo com o II Inquérito de Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a família de Bárbara está entre a IA moderada e leve. A primeira é caracterizada pelo consumo de uma quantidade insuficiente de alimentos e a segunda pela incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo.

Desde que teve seu primeiro filho, hoje com 6 anos, Bárbara passou a se dedicar exclusivamente aos cuidados domésticos, enquanto o marido, Sidnei, alternava entre empregos formais e o trabalho autônomo. A descoberta de que o mais velho do trio - o do meio tem 4 anos e caçula 8 meses - está no espectro autista dificultou que Sidnei mantivesse vínculos com horários fixos, então ele tem atuado apenas como pescador.

Somando a renda da pesca e o auxílio recebido pelo filho, o dinheiro é insuficiente para garantir todas as necessidades da família. “A gente vai e faz as compras, mas não chega no final do mês, então a gente acaba comprando fiado depois”, conta Bárbara. Na pandemia, ela contou com a ajuda de parentes e tem recebido doação de biscoitos da Cufa Bahia (Central Única das Favelas), com entrega esporádica de cesta básica.

Três refeições/dia

Coordenador da Cufa Bahia, Márcio Lima enxerga uma perspectiva de avanço no retorno do Consea, especialmente para reverter os efeitos da pandemia, que “aumentou o número de pessoas na insegurança alimentar, em zona urbana, principalmente”. Um aspecto positivo destacado por ele é o foco na “participação de movimentos e organizações da sociedade civil na formulação e acompanhamento de políticas públicas”.

Extinto em 2019, o Conselho foi restabelecido por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu primeiro dia de governo e seus conselheiros foram empossados no último dia 28. “Um pacto pelo enfrentamento da fome. Um pacto pela promoção do direito à alimentação saudável pelo menos três vezes ao dia”, ressaltou a comunicação do governo federal na divulgação do ato, que incluiu a recriação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.

Criado em 1993, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ganhou mais força a partir de 2003, quando Lula começou seu primeiro governo. Responsável por propor as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com base nas deliberações das Conferências Nacionais, o Consea foi peça importante na retirada do Brasil do Mapa da Fome da ONU (Organizações das Nações Unidas), em 2014.

Bahia sem fome

Presente na cerimônia de posse dos integrantes do Consea, a titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), Fabya Reis, considera a iniciativa fundamental para a elaboração de um plano de ação de enfrentamento à fome e à pobreza. No nosso estado, aponta, a articulação com esse objetivo tem sido feita pelo programa “Bahia sem fome”.

“A coordenação está estruturando um diálogo intersetorial, porque, sendo a fome estruturante, com rebatimentos na questão da pobreza, que é um problema sistêmico, a gente precisa atuar sistemicamente para superar esse cenário”, argumenta a secretária. Na Bahia, atualmente cerca de 2,6 milhões de pessoas recebem algum tipo de auxílio federal, segundo informa a pasta, acrescentando que o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) deve passar por atualização nos próximos meses.

Em Salvador, as ações voltadas à segurança alimentar são desenvolvidas pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). Em nota, a Sempre ressaltou a manutenção das suas iniciativas independentemente do funcionamento do Consea, com destaque para os dois restaurantes populares e para o Banco de Alimentos Prato Amigo, que consiste na coleta de alimentos sem valor comercial, mas adequados ao consumo, e doação a instituições sociais.