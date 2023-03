Acelen abre novas vagas para mulheres no Programa Jovem Aprendiz

A empresa Acelen lançou um Programa Jovem Aprendiz com 40 vagas disponíveis exclusivas para as mulheres, onde será oferecido um curso gratuito com duração de dois anos em técnico de petroquímica.

Segundo o vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen, João Raful, ter uma grande participação das mulheres no ambiente da indústria é essencial para o mercado do futuro. Nas refinarias, elas já representam 18% dos colaboradores, algo que ainda é muito incomum segundo o vice-presidente.

“Pretendemos aumentar esse número cada vez mais. A Acelen quer ser protagonista na indústria 4.0 e ser uma empresa inclusiva é parte essencial nesse desenvolvimento. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na nossa refinaria. Elas fazem a diferença em qualquer lugar, com segurança, qualidade e comprometimento”, disse o executivo.

As vagas são para residentes das cidades de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Catu e Ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos. As inscrições começaram nesta quarta-feira, 1º.

Para participar do processo seletivo, é preciso ter entre 18 e 21 anos, ensino médio completo, morar em um desses municípios e se inscrever até 15 de março, mandando e-mail para [email protected], com “Jovem Aprendiz” no assunto e currículo em anexo.