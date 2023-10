Acidente com carreta causa longo congestionamento na BR-324 | A TARDE

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (7), na BR-324, na entrada da cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvado, deixando o tráfego complicado na rodovia,que liga a capital ao interior.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 518, por volta das 8h30, e motorista, que não teve a identidade divulgada, sofreu lesões leves.

A polícia informou que condutor saiu de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, com destino ao estado de São Paulo, transportando uma carga de polietileno. Ao descer uma das alças do viaduto Portal do Sertão pata pegar a BR-116, ele perdeu o controle da direção e tombou.

Das duas faixas, uma está totalmente obstruída pela carreta e somente automóveis de pequeno porte passam pela parte que não foi afetada. A outra foi tomada pela carreta, que vai precisar ser totalmente descarregada, antes de ser retirada, conforme a polícia.

Cerca de 40 mil veículos passam pela rodovia diariamente, de acordo com a concessionária Via Bahia, que administra o trecho.