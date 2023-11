Acidente deixa mulher morta e outras três pessoas feridas | A TARDE

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos, no trecho da BR-101, em Itapebi, município do extremo sul da Bahia. O fato aconteceu na terça-feira, 31.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher foi identificada como Miquele Silva Versiani Moraes, de 37 anos. Ela retornava de Eunápolis a caminho de Canavieiras, quando o acidente aconteceu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém, a vítima morreu presa às ferragens. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O companheiro de Miquele, estava no carona e foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital Regional de Eunápolis e já recebeu alta. Um casal de idosos, que estava no outro carro, foi atendido pelo Samu, com ferimentos leves.