Acima da média nacional, turismo baiano tem crescimento de 12%

As atividades turísticas na Bahia cresceram 13,6%, em maio de 2023, na comparação com o mesmo mês de 2022, enquanto o crescimento nacional foi de 8,6%, segundo dados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo mostra que, em 2023, o turismo da Bahia segue em alta, com crescimento de 12%, entre janeiro e maio. No período, o Brasil registrou aumento de 8,4%.

O aumento foi resultado da movimentação econômica, principalmente, de empresas dos ramos de transportes aéreo e rodoviário, locação de automóveis, alimentação e agências de viagens.



Segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), os indicadores de desempenho do setor seguem a linha apontada pelo IBGE. No período, a Bahia recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes durante o São João.

O fluxo de passageiros nos principais aeroportos da Bahia aumentou 11,8%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. A rede hoteleira de Salvador teve aumento de 12% na taxa de ocupação, pelo mesmo comparativo.



No primeiro semestre de 2023, o fluxo de passageiros nos aeroportos da Bahia foi o maior do Nordeste, com 4,9 milhões de viajantes, enquanto o segundo colocado, Pernambuco, registrou 3,5 milhões.

O aeroporto de Salvador se consolidou como o principal portão de entrada de estrangeiros na região, com 135,7 mil passageiros do exterior (embarque e desembarque), um incremento de 83%, no comparativo com o mesmo período de 2022. Pernambuco ficou na segunda posição, com 124,8 mil passageiros internacionais.