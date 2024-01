Acusado de abusar crianças em Salvador é solto após audiência | A TARDE

O homem de 57 anos acusado de abusar sexualmente de duas crianças dentro da piscina de um condomínio na Bahia foi solto após audiência de custódia, no último sábado, 13. O caso aconteceu em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Por causa do sigilo exigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Polícia Civil não forneceu detalhes do caso, informou apenas que o homem "teria tocado duas crianças na piscina de um condomínio".

O suspeito foi levado para a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, onde foi apresentado. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado por estupro de vulnerável na 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).