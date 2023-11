Adolescente de 15 anos cai em cratera com 9 metros de profundidade | A TARDE

Um adolescente de 15 anos caiu em uma cratera com cerca de nove metros de profundidade em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, responsável pelo resgate do adolescente, a queda ocorreu na noite de quinta-feira, 2.



Acionados por testemunhas, os bombeiros iniciaram o resgate vertical por volta das 19h30. Eles desceram na cratera e retiraram o adolescente às 22h.



Até o momento, não há detalhes de como a vítima caiu na cratera, que fica na região de mata, do bairro Colina Verde. O adolescente teve escoriações no tronco e há suspeita de fratura no joelho.

A vítima recebeu atendimento médico inicial do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e depois foi encaminhado para o hospital para realização de exames. Informações iniciais são de que ele passa bem.