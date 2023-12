Adolescente é apreendido com 218 Kg de maconha em carro roubado | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 218 Kg de maconha que eram transportados em um carro roubado. O caso aconteceu no sábado, 9, entre as cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem era passageiro do veículo e foi apreendido após uma fuga por 9,4 km.

Ainda conforme a corporação, policiais realizavam uma ronda próximo à feira da Cohab, em Petrolina, quando avistaram um carro com a película do vidro muito escura. Foi dada ordem de parada ao motorista, que reduziu a velocidade, mas logo em seguida iniciou uma fuga em alta velocidade

A equipe realizou o acompanhamento do carro, que transitou pela contramão em um acesso da Ponte Presidente Dutra, seguiu pela cidade de Juazeiro e entrou em uma rua sem saída. Em seguida, o condutor desembarcou do veículo, pulou o muro de uma universidade e fugiu.

O passageiro também tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais. Dentro do veículo, foram apreendidos 36 tabletes e 22 sacos com maconha.

O adolescente foi encaminhado junto com a droga e o carro à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro. Em consulta, a equipe descobriu que o veículo havia sido roubado em novembro do ano passado, em Salvador.