Adolescente é apreendido suspeito de homicídio na Bahia | A TARDE

Um adolescente de 14 anos suspeito de homicídio foi apreendido pela polícia no fim da manhã desta sexta-feira, 15, no município de Fátima, na Bahia. Na ação, foram encontrados uma arma, maconha e cocaína.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu na segunda, 11, em Cícero Dantas. A apreensão ocorreu após policiais militares da 21ª CIPM serem informados de que dois indivíduos suspeitos da morte estariam portando um revólver em via pública no bairro Tomé.

Ao chegarem no local, os militares identificaram e abordaram dois suspeitos, um adolescente e um adulto, ambos naturais do estado de Sergipe. Aos policiais, o adolescente admitiu a autoria do homicídio.

Com os dois, foram apreendidos um revólver e munições de calibre 22, 350g de maconha e dois pinos de cocaína, além de embalagens para acondicionamento de drogas e uma balança.

De acordo com a SSP, ambos os suspeitos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a delegacia de Cícero Dantas, onde a ocorrência foi registrada.