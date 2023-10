Adolescente é baleado na porta de casa durante operação na Bahia

Um adolescente de 15 anos foi baleado na porta de casa durante uma operação policial realizada na zona rural do município de Barra do Choça, na região sudoeste da Bahia. O caso aconteceu no último domingo, 17.

A tia do adolescente, Luciane Libarino, contou que um almoço em família no momento em que o adolescente foi baleado. Ele estava sentado na porta de casa junto com outros familiares.

Ela ainda relatou que os policiais socorreram o adolescente e o levaram para um hospital em Barra do Choça. No entanto, a gravidade dos ferimentos dos jovens era extensa e ele foi transferido para um hospital em Vitória da Conquista, cidade a cerca de 34 km de Barra do Choça.

De acordo com a Polícia Militar da região, o caso será investigado.