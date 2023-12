Agente penitenciário é preso por facilitar entrada de celulares | A TARDE

O Ministério Público estadual deflagrou, a manhã desta quinta-feira, dia 21, uma operação contra um esquema criminoso de entrada de celulares e passagem de informações privilegiadas entre um agente penitenciário e detentos do Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, na região nordeste da Bahia. O agente foi preso em flagrante.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em trabalho conjunto com o Grupo Especial de Execução Penal (Gaep) e a 1ª Promotoria de Justiça de Serrinha, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências do agente e em celas da unidade prisional. Na residência do agente foram apreendidos celulares, arma e droga.

Segundo as investigações do MP, iniciadas a partir de apreensões de telefones celulares pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o agente público negociava regularmente com os detentos a entrada dos aparelhos telefônicos e carregadores, além de passar informações sensíveis aos internos, inclusive sobre a rotina de fiscalizações.

As investigações apontam ainda que há indícios de envolvimento do agente em transação ilegal de armas para facção criminosa local comandada por um dos presos. Os alvos são investigados por crimes de favorecimento e corrupção passiva, no caso do agente, corrupção ativa, quanto aos detentos, e todos por associação criminosa e lavagem de dinheiro.