Agricultura busca caminhos para respeito ao Meio Ambiente

A busca pela alta produção de olho em boas safras, é o que todo agricultor pretende. O cultivo ao produto que planta envolve processos, os quais podem ser agressivos ao solo, e como consequência se ampliando ao Meio Ambiente. Sendo assim, especialistas têm buscado práticas sustentáveis sem deixar de lado a alta produtividade.



"É aí que entra a agricultura sustentável, que nada mais é a consciência ecológica, com alimentos produzidos sem o emprego de agrotóxicos utilizando técnicas específicas", diz o founder GSS Carbono e Bioinovação, Paulo Zanargi Jr.

Essas preocupações foram discutidas na 17ª edição da Bahia Farm Show 2023, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, trazendo à tona os benefícios deste modelo de sustentabilidade no meio ddo agronegócio. Esse conceito sustentável no mundo agro consist em práticas agrícolas ecológicas, tomando como base as inovações científicas por intermédio se produz alimentos com maio respeito ao solo, a água e o ar, bem como como à saúde.

Ainda com o caminhar deste modelo de agricultura, boa parte dos agricultores do país não respeitam o meio ambiente, o que prejudica a própria integridade biológica ou de quem trabalha no terreno, já que o Brasil é um dos países que mais utilizam pesticidas no mundo.

Algumas empresas já adotam medidas que respeitam o meio ambiente, esforços que tem levado a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), desenvolver meios sustentáveis e orientar agricultores neste sentido.

De acordo com a pesquisadora do Instituto Internacional pela Sustentabilidade, Fernanda Gomes, com a ajuda das tecnologias, bem como as matérias-primas menos agressivas, o poder destrutivo ao Meio Ambiente é reduzido.

"É o caso das fazendas sustentáveis, que não usam pesticidas, fertilizantes ou sementes modificadas geneticamente, torando assim o processo mais seguro para os agricultores, com o resultado na colheita de alimentos mais saudáveis", afirmou.