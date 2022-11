Alba comemora os 180 anos do Conselho Estadual de Educação

Sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), comemorou os 180 anos do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEEBA). O evento foi realizado na tarde desta quinta-feira, 17, no plenário da casa.

Na sessão, o presidente do Conselho, Paulo Gabriel Nacif, que foi indicado para compor a equipe de transição do Gabinete do Governo Federal do presidente Lula, agradeceu pela honraria concedida pela Alba com a Comenda Anísio Teixeira.

"Hoje é um dia especial porque o Conselho Estadual de Educação recebe uma homenagem da Assembleia Legislativa da Bahia pelos seus 180 anos. A educação é um processo que ocorre em conjunto. Então o conselho é o lugar em que a sociedade se encontra com o governo pra dialogar sobre os caminhos da educação. E que bom que a gente recebe essa homenagem na casa do povo da Bahia".

"Nós tivemos nos últimos quatro anos um presidente que se recusou a exercer o seu papel constitucional de articulador nacional para educação e felizmente com a ascensão do presidente Lula a gente retoma o projeto de uma educação para todos, de uma educação orientada pelo regime de colaboração em que estados, municípios e a federação se unem pra construir" Conclui Nacif

O CEEBA, foi o primeiro conselho de educação criado no Brasil em 1842, nomeado de Concelho de Instrucção Pública, onde foram criadas várias leis que passaram a nortear a educação no Brasil.

Secretário Estadual de Educação da Bahia, Danilo Melo de Souza | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Homenageado da tarde, o secretário de Educação do estado da Bahia, Danilo Melo falou da importância do ato. "O Conselho de Educação do Estado da Bahia é uma referência pra todo o Brasil por ser pioneiro e por se constituir de diversos segmentos da sociedade baiana dando uma orientação reorganizada a toda pauta da educação pública durante esses quase dois séculos. Essa é uma homenagem mais do que merecida a todos que fazem e discutem o conselho. A lembrança do Anísio Teixeira que foi conselheiro, foi secretário de educação, foi o grande inovador da educação brasileira durante todo o século vinte".

Decana do Conselho, Ester Figueiredo recebendo a comenda Anísio Teixeira | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Ester Figueiredo, decana do CEEBA também foi uma das homenageadas na sessão de comemoração do aniversário do Conselho. "É a gente destacar que quando o órgão executivo assume homenagear algumas personalidades brasileiras, esta homenageando toda sociedade. Porque nós somos um mutirão e nos representamos a todos neste momento. A comenda dos 180 anos de Anísio Teixeira é uma comenda que não foi pensada hoje só pra essa sessão. Essa comenda foi gestada no ano de 2020 quando o conselho outorgou Anísio Teixeira como um símbolo, o signo de ser patrono daquele órgão".



O deputado estadual Zé Raimundo (PT) que presidiu a sessão, falou da importância de preservação da memória nacional e estadual. "É um privilégio estar propondo está sessão que comemora os 180 anos do Conselho que neste ato fará a entrega de comendas que leva o nome do nosso consagrado educador, Anísio Teixeira. Este educador que é exemplo para o mundo que construiu diretrizes e fundamentos e elementos conceituais e mais do que isso na prática efetivou um padrão educacional que tivesse a democracia no seu coração".

O Conselho Estadual de Educação da Bahia comemorou 180 anos no dia 20 de maio deste ano. A sessão especial na Alba faz parte do calendário de atividades do ano comemorativo do Conselho que vai até maio de 2023.

Placas da Comenda Anísio Teixeira | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Também foram homenageados o professor e conselheiro aposentado do TCE, Justiniano Zilton Rocha, a deputada estadual Fabíola Mansur, o promotor Adalvo Nunes Dourado Júnior, o deputado federal Waldenor Pereira e o secretário da Educação do Estado da Bahia, Danilo de Melo Souza.



Ainda na sessão de comemoração, receberam a comenda Anísio Teixeira, os diretore do Núcleos Territoriais de Educação, Deusdete Gomes de Almeida, Ribeira do Pombal, Josélia Maria dos Santos, a de Valença, Marcos Antônio Queiroz, da cidade de Paulo Afonso, Nívea Mairi, de Ipirá e representando o município de Itabuna, Rosilene Vila Nova Cavalcante.