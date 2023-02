Anatel libera sinal 5G para mais 17 cidades baianas

Mais 17 cidades da Bahia estão autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir desta segunda-feira, 27, para começar o processo de implementação do sinal de internet 5G.

Até o momento, 487 localidades - 86 milhões de brasileiros (40% da população) - obtiveram a liberação. Além das cidades baianas, outros 330 municípios de 20 estados também passam a ter a liberação nesta segunda.

Na Bahia, as cidades beneficiadas são: Camaçari, Candeias, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.

Para que isso aconteça, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa terão que solicitar à Anatel o licenciamento e ativações de estações de 5G nesses municípios. O prazo para as operadoras ativarem o sinal aos clientes é extenso e obedece um cronograma estabelecido pela Anatel , considerando o número de habitantes das cidades.

Além de maior velocidade, a internet 5G reduz o tempo entre o estímulo e a resposta da rede de telecomunicações, aumenta a capacidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo em uma determinada área e reduz o consumo de energia, ajudando com a sustentabilidade.