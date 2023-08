Ângela Guimarães aponta que apuração será 'rigorosa'

A secretária de Promoção e Igualdade Racial, Ângela Guimarães, comentou sobre a morte de Mãe Bernadete, que foi assassinada, na noite de quinta-feira,17, a tiros dentro de casa na presença de familiares na cidade de Simões Filho. Em conversa com o Portal A TARDE, ela pontuou a que a apuração será rigorosa.

"Nós passamos a agir em articulação com todas as polícias e secretarias atuando para que a elucidação aconteça o mais rápido possível. Queremos que as respostas sejam dadas de forma célere à família e à sociedade. Ela era uma liderança do município, por isso todo o governo está imbuído em investigar e apurar para que a impunidade não reine", pontuou. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), determinou que as polícias Militar e Civil sejam firmes na investigação.



A capital da Bahia foi identificada pelo Censo Quilombola do IBGE como a capital com a maior população quilombola do país. São quase 16 mil quilombolas e cinco quilombos oficialmente registrados. Em nota divulgada na noite desta quinta-feira, a Conaq exige que o Estado brasileiro tome medidas imediatas para a proteção das lideranças do Quilombo de Pitanga de Palmares.

"A família Conaq sente profundamente a perda de uma mulher tão sábia e de uma verdadeira liderança. Sua partida prematura é uma perda irreparável não apenas para a comunidade quilombola, mas para todo o movimento de defesa dos direitos humanos", ressalta a entidade.