Ano letivo da rede estadual começa com aulas inaugurais simultâneas | A TARDE

Mais de 650 mil estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira,19, em 1.082 escolas e 674 anexos. Para marcar o início do ano letivo 2024, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, vai realizar aulas inaugurais simultâneas em 11 escolas, da capital e do interior, com a presença de autoridades.



Às 8h30, o governador Jerônimo Rodrigues marcará presença na aula que será ministrada em Feira de Santana, no novo Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina e Melo Erismann, de onde transmitirá uma mensagem, ao vivo, para estudantes e professores de instituições de outras cidades.

Na ocasião, serão anunciadas ações a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo, visando aumentar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, que contam com novas unidades escolares construídas, reformadas e adaptadas.

Para completar o ciclo especial de boas-vindas à comunidade escolar, a secretária da Educação, Adélia Pinheiro, estará no Colégio Estadual do Iguape, em Ilhéus.

“Começamos o ano de 2024 já anunciando entrega de várias novas unidades. Somente no primeiro dia de aula, o governador estará inaugurando uma unidade e eu também entregarei uma outra escola reformada. Além disso, continuaremos o nosso programa de valorização do professor, no reconhecimento do seu trabalho, mas também nos cuidados à saúde e ao ambiente escolar”, destacou Adélia.

Também nesta segunda-feira, outros municípios contarão com a presença de autoridades nas aulas inaugurais: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Itaberaba, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Eunápolis e Camaçari.