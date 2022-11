Após acidente, funcionários de Kevi Jonny passarão por cirurgia

O cantor Kevi Jonny, que sofreu um acidente na BR-242, na altura da cidade de Cristópolis, no oeste da Bahia, na sexta-feira 11, usou as redes sociais novamente na tarde deste sábado, 12, para tranquilizar os fãs. Ele falou sobre o seu estado de saúde, da namorada dele, a influencer Sthe Matos, e da sua equipe. De acordo com o cantor, alguns funcionários vão precisar passar por cirurgia.

“Boa tarde. Continuamos bem! Fazendo só os últimos exames. A maioria da equipe já teve alta. Alguns vão precisar passar por cirurgias. Mas nada de grave, graças a Deus. Agora é esperar o tempo desse trauma e pedir paciência e força a Deus pra sarar todos. Ao trauma que passamos!” disse o artista.

Ainda na postagem em seu storie no Instagram ele completou: “somos fortes e corajosos. E só estávamos indo levar o bem. Deus foi misericordioso. Ele é Fiel”.

Cantor falou sobre acidente nos stories | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sthe Matos

Sthe ainda não se pronunciou nas redes sociais, mas um comunicado divulgado pela assessoria da influenciadora diz que ela passa bem e não sofreu ferimento grave. Neste sábado, Kevi revelou que a baiana fez exames, como raio-x, e está em observação devido a dores causadas pelo impacto do acidente. Ele também publicou uma foto de mãos dadas com a namorada.

Após o episódio, Kevi cancelou os shows que aconteceriam neste final de semana, na cidade Luís Eduardo Magalhães, nesta sexta, e em Riachão do Jacuípe, neste sábado, 12. O show em Itaobim, no estado de Minas Gerais, também foi suspenso.

Ônibus capotou na altura da cidade de Cristópolis, no oeste da Bahia | Foto: Redes Sociais