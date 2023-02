Após batida, sistema Ferry Boat opera com apenas duas embarcações

Depois da batida entre dois ferries na manhã de segunda-feira, 6, no terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o sistema ferry boat começou esta terça-feira, 7, operando com apenas duas embarcações. A informação foi confirmada pela Internacional Travessia, responsável pela administração do sistema.

Segundo a empresa, o ferry "Maria Bethânia precisou ser retirado para investigação". Não há informações de quando ele voltar a operar. O Maria Bethânia é a embarcação que aparece no vídeo recebendo o impacto. [Veja vídeo]

Enquanto o outro navio, o Pinheiro, segue realizando a travessia normalmente. Além dele, o Zumbi dos Palmares atende a população. Usuários do sistema reclamam da demora no início do dia.

Investigações

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que vai apurar as causas do incidente.

Segundo a Agerba, a Internacional Travessias disse que a causa de incidente foi um erro de aproximação na manobra de entrada e saída das embarcações no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), também abriu inquérito administrativo para investigar o caso. O prazo máximo para as investigações serem concluídas é de 90 dias.



null Reprodução