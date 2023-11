Após mensagem na parede, suspeito de feminicídio é preso | A TARDE

A Polícia Militar localizou o homem suspeito de matar a ex-companheira a golpes de faca e deixar mensagens aterrorizantes na casa da mulher, em Ilhéus, no sul da Bahia. O caso aconteceu na última quinta-feira, 9.

Jocélia Mendes de Melo, de 43 anos, foi encontrada morta no bairro de Nossa Senhora da Vitória. O corpo dela estava no meio da rua no momento em que a polícia chegou. A prisão aconteceu no mesmo dia.

Na parede da casa da vítima foram encontradas mensagens que dão a entender uma suposta traição. "Traiu o marido, sua forasteira falsa crente. Você vai ter que pedir perdão a Deus, ao seu marido, a igreja, aos vizinhos e a comunidade se você quiser viver", diz trecho da mensagem.

O suspeito, que descumpriu a medida protetiva contra a vítima, foi levado para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Ilhéus, e autuado como flagrante.