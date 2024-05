Após passar 14 anos na Argentina, vendedor é executado na Bahia | A TARDE

Um vendedor de ingressos para shows e eventos foi morto na noite desta quarta-feira, 12, durante um atentado em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com o Radar News, Gilmar Souza da Silva, 48 anos, foi atingido por cerca de 10 tiros na Rua Marechal Deodoro, no bairro Campinho. Testemunhas informaram que três homens em um carro branco foram os autores dos disparos.

Moradores da região informaram que Gilmar havia retornado da Argentina no último domingo, 12, com a esposa, após 14 anos vivendo no país vizinho. Lá ele também atuava no setor de turismo. A intenção era permanecer no Brasil por um curto período. Até o momento, ninguém foi preso.

