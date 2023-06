Após quase 7 meses, morte de casal de rifeiros segue sem conclusão

Quase sete meses após a morte do casal de rifeiros, identificados como Rodrigo da Silva Santos e Hynara Santa Rosa da Silva, o inquérito policial que investiga o caso continua sem conclusão. A informação foi confirmada pela própria Polícia Civil ao Portal A TARDE. Os dois foram mortos a tiros em 11 de dezembro do ano passado, em Barra do Jacuípe, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a corporação, o inquérito "segue em andamento" pela Delegacia Territorial (DT) de Monte Gordo. "Diligências investigativas estão sendo realizadas e laudos periciais são aguardados para auxiliarem na elucidação do crime", informou a polícia.

Até o momento, não há informações sobre a prisão de nenhum suspeito. A polícia também não informou em qual linha segue as investigações.

Conhecidos como DG Rifas e Naroka, o casal foi assassinado no dia 11 de dezembro de 2022, em Barra do Jacuípe. Os dois estavam estavam curtindo a praia quando foram atingidas na região da cabeça e peito.

As informações da época dão conta de que teriam chegado de moto a uma marina onde o casal estava. A dupla aguardou até que as vítimas saíssem da água para guardar o jet ski e efetuaram os disparos. O casal morreu ainda no local.

Leia também: Pelo menos nove rifeiros foram assassinados na Bahia neste ano

Na tarde desta quinta-feira, 1º, um rifeiro e empresário foi morto com um tiro na cabeça no Iguatemi Business, no Caminho das Árvores. A vítima, identificada como Alan Charles Andrade Moraes, trabalhava com rifas e tinha lojas de celulares.