Aprovados iniciam Curso de Formação da Policial Civil | A TARDE

Com o objetivo de proporcionar ao futuro policial civil conhecimento e segurança no desempenho de suas futuras funções, cerca de 784 aprovados no Concurso SAEB – 2022/2, iniciaram, na manhã desta segunda-feira, 23, o Curso de Formação para a Policial Civil da Bahia.

São 131 candidatos à carreira de delegado, 59 de escrivão e 596 de investigador que vão reforçar os quadros, da corporação, na capital e interior do estado.

Capacitações teóricas e práticas, com o treinamento de habilidades técnicas e estratégicas estão entre os ensinamentos do curso que tem previsão para conclusão em janeiro de 2024.

Durante a cerimônia realizada no auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia, no Costa Azul, a delegada-geral Heloísa Campos de Brito enfatizou o aperfeiçoamento do preparo dos servidores. “Tratam-se de capacitações que oferecem à sociedade servidores policiais hábeis para as diversas modalidades de crimes nos nossos dias – dessa forma, cumprindo a nossa missão, que, além de proteger e servir, é cuidar da nossa população”, afirmou.

o Curso de Formação Policial Civil teve início nesta segunda-feira (23), com a Aula Inaugural, marcada por uma cerimônia inicial que contou com as presenças vice-governador, Geraldo Júnior; do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner Filho; da Delegada-Geral Adjunta, Elâine Nogueira; do diretor da Academia da Polícia Civil (Acadepol), delegado José Fernando Oliveira dos Santos; e de demais autoridades da Polícia Judiciária baiana, além de representantes dos poderes Executivo e Judiciário.