Associação Amigos da Marinha homenageia Aleixo Belov | A TARDE

A Associação Amigos da Marinha (Soamar) homenageou ontem (7) o engenheiro, navegador e escritor Aleixo Belov, no Museu do Mar, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, em um evento para convidados.

No evento, foi entregue a Belov uma placa em reconhecimento por suas notáveis contribuições para a engenharia naval, sua maestria na arte da navegação e sua produção literária significativa. A iniciativa integra as comemorações dos 50 anos de fundação da Soamar e reafirma seu compromisso em preservar e celebrar a história e os feitos dos que contribuíram para o desenvolvimento e a valorização do universo marítimo.

O presidente do Conselho Deliberativo da Soamar, Zilan Costa e Silva destacou o legado de Belov para a Bahia: “Belov, um tesouro enraizado nas terras baianas, engenheiro visionário que desbravou novos horizontes na construção civil marítima. Das águas da Bahia, ergueram-se suas embarcações, símbolos de inovação e destreza. Sua empresa, ao longo dos anos, tornou-se um bastião de excelência, enriquecendo a economia do estado. Com recursos próprios, ergueu o majestoso museu do mar, não apenas difundindo a cultura marítima, mas também revitalizando os recantos de Salvador. Seu legado ressoa como um farol, inspirando a comunidade marítima e mostrando que a Bahia é um oceano de oportunidades na economia azul. Além disso, suas jornadas pelo mundo alimentam o espírito aventureiro e despertam sonhos em jovens ávidos por descobertas”, ressaltou.

O homenageado, Aleixo Belov comentou sobre a felicidade de ser homenageado no museu em que mostra sua trajetória de tantos aprendizados no mar: “Fico contente com a homenagem sobre minha trajetória, ainda mais sendo no Museu do Mar, espaço onde é possível ver mais sobre as viagens. Já viajei todos os oceanos, o último foi o ártico, próximo do Pólo Norte onde vi ursos polares na praia e tive a experiência de ir ao sabor da correnteza por conta dos icebergs. Fomos o único barco com bandeira brasileira a fazer a passagem noroeste, a marinha nos deu um diploma por isso. Me apaixonei pelo mar e essa paixão me levou para navegar. Já fiz voltas ao mundo sozinho e agora estou em uma fase de ensinar, levar para as novas gerações o conhecimento que aprendi nesse processo”, destacou.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre