Autor de homicídios no município de Casa Nova é preso em ação conjunta

O homem acusado pela polícia de ser o mandante das mortes de José Nisaldo Ribeiro Rodrigues, no dia 10 deste mês, e Albany Tenório Silva, no último dia 12, foi preso na terça-feira, 26, por policiais da Delegacia Territorial de Casa Nova, 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Juazeiro) e o Batalhão da Polícia Militar de Petrolina. O homem havia acabado de sair do Sistema Prisional e foi encontrado no bairro Portal, em Petrolina.

Com ele foram apreendidas uma pistola calibre .40, da marca Taurus e diversas munições do mesmo calibre, três carregadores de pistola e três aparelhos celulares. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do Ouro Preto, em Petrolina, onde fará exame de corpo delito e aguardará audiência de custódia para posterior encaminhamento ao Conjunto Penal.