Bahia foi estado que mais recebeu verbas para Escola em Tempo Integral | A TARDE

A Bahia foi o estado que mais recebeu recursos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023 para investimentos no programa Escola em Tempo Integral, com R$ 188,5 milhões em verbas federais.

O volume financeiro repassado para municípios baianos superou São Paulo, estado de maior população do Brasil, que ficou em segundo lugar no ranking, com R$ 172,5 milhões em recursos, seguido do Pará, em terceiro com R$ 135,2 milhões.

Minas Gerais foi o quarto estado com mais repasses financeiros para o Escola em Tempo Integral, recebendo R$ 126,05 milhões em verbas, seguido do Paraná, em quinto com R$ 107,9 milhões. Nenhuma outra unidade da federação ultrapassou R$ 100 milhões em investimentos do governo Lula no programa.

O Escola em Tempo Integral foi um programa instituído pela Lei nº 14.640, de 31 de julho de 2023, para fomentar matrículas em educação integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. No total, o Governo Lula investiu mais de R$ 1,65 bilhão no projeto educacional. Confira o ranking abaixo:

Bahia - R$ 188,5 milhões

São Paulo - R$ 172,5 milhões

Pará - R$ 135,2 milhões

Minas Gerais - R$ 126,05 milhões

Paraná - R$ 107,9 milhões

Maranhão - R$ 90,07 milhões

Pernambuco - R$ 88,8 milhões

Ceará - R$ 84,5 milhões

Rio de Janeiro - R$ 81,8 milhões

Amazonas - R$ 70,8 milhões

Santa Catarina - R$ 62,7 milhões

Rio Grande do Sul - R$ 56,3 milhões

Goiás - R$ 50,9 milhões

Paraíba - R$ 48,1 milhões

Piauí - R$ 44,2 milhões

Rio Grande do Norte - R$ 39,6 milhões

Alagoas - R$ 38,7 milhões

Espírito Santo - R$ 36,5 milhões

Mato Grosso - R$ 26,6 milhões

Sergipe - R$ 23,1 milhões

Tocantins - R$ 20,3 milhões

Acre - R$ 18,3 milhões

Mato Grosso do Sul - R$ 17,7 milhões

Amapá - R$ 10,07 milhões

Rondônia - R$ 7,4 milhões

Distrito Federal - R$ 6,4 milhões

Roraima - R$ 6,3 milhões