"Bahia oferece ao Brasil e o mundo geração de energia sustentável" | A TARDE

A capacidade da Bahia de liderar o processo de transição energética e se consolidar como um dos maiores pólos de produção de energia limpa colocou o estado em posição de destaque na COP28 realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O governador Jerônimo Rodrigues lançou neste sábado, 2, o Atlas do Hidrogênio Verde, produzido em parceria do Governo do Estado com o Senai Cimatec. O documento traz análises para o desenvolvimento da economia do hidrogênio verde na Bahia.

O estudo também pretende facilitar o planejamento de projetos e pesquisas com hidrogênio e reafirma o pioneirismo do estado em políticas e ações de transição de matriz energética e descarbonização da economia.

O lançamento também serviu para apresentar a investidores internacionais o potencial baiano para a produção desse novo tipo de energia limpa, com alta capacidade de contribuição no combate às mudanças climáticas.

“A Bahia está de parabéns por oferecer ao Brasil e ao mundo uma forma nova sustentável de geração de energia. Vamos continuar esses estudos e já encomendamos também um Atlas da Descarbonização. Tudo isso mostra que a Bahia está neste caminho, contribuindo com o planeta na descarbonização da economia com geração de renda e de emprego. Estamos fazendo uma mudança com transição energética, mas preocupados também com a inclusão das comunidades tradicionais envolvidas nessas regiões de investimento”, disse o governador.

O hidrogênio é um gás com alto potencial de combustão. Durante a queima produz mais energia que os derivados de petróleo, sem gerar poluição ou contribuir para o agravamento do efeito estufa. É considerado um combustível limpo e figura entre as possíveis soluções para reduzir o aquecimento global.

O atlas baiano identifica regiões preferenciais no estado para a implantação de hubs industriais voltados à produção de hidrogênio verde. O modelo de análise foi desenvolvido com base em dados ambientais, sociais, econômicos, de infraestrutura logística existente e planejada e de disponibilidade de recursos hídricos e energia renovável (solar fotovoltaica e eólica). O levantamento alcança os 27 Territórios de Identidade do estado.

Além do governador Jerônimo Rodrigues, participaram do evento o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o senador Jaques Wagner; Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria; Leone Andrade, diretor-geral do Senai Cimatec; Walter Pinheiro, Relações Corporativas e Governamentais do Senai Cimatec; e os secretários estaduais baianos do Meio Ambiente, Eduardo Sodré e do Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

Inovação e continuidade

O Atlas do Hidrogênio Verde é o novo passo de um conjunto de políticas voltado para o incentivo à geração de energias limpas no estado. “É uma continuidade de nossa perspectiva de termos um estado denominado de nova Bahia. O ex-governador Jaques Wagner iniciou esse trabalho já pensando nas mudanças climáticas e lançou um Atlas da Energia Eólica. Na sequência, Rui Costa entregou à Bahia e ao Brasil um Atlas da Energia Solar. Esses dois atlas fizeram com que os investimentos baianos, e de fora do estado, nos colocassem numa posição bastante favorável na geração e na distribuição dessas energias renováveis”, explicou o governador.

Neste domingo, 3, Jerônimo participa de sua última agenda na COP28 com um debate sobre a criação do Fundo da Caatinga. O instrumento se propõe como uma forma de financiar ações de preservação e convivência sustentável com o bioma presente em grande parte da Bahia. Ao final do dia, a comitiva baiana embarca para Berlim, na Alemanha, onde terá mais um dia de reuniões com empresas do setor energético.