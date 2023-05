Bahia registra a maior taxa de ocupação em voos nacionais

O aeroporto de Salvador registrou, em abril, a maior taxa de ocupação em voos nacionais entre os principais aeroportos do país, com uma média de 79,7%, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A capital baiana superou São Paulo (Guarulhos), que ficou com média de 78,7%; Rio de Janeiro (Galeão), com 77,3%; Belo Horizonte (Confins), que registrou 75,5%; Brasília, na marca de 73%; e Recife, onde a taxa foi de 78,5%.

No mesmo período, o número de passageiros em voos internacionais na Bahia foi o maior da região Nordeste, conforme a Anac. O aeroporto de Salvador recebeu 21.287 estrangeiros, deixando para trás Recife, com 20.510 passageiros vindos do exterior, a segunda melhor colocação entre os aeroportos nordestinos.

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) destacou que os resultados estão em sintonia com o trabalho desenvolvido pelo órgão. As principais ações são investimentos em obras de infraestrutura, promoção das 13 zonas turísticas da Bahia, em feiras nacionais e internacionais e roadshows, e capacitação e qualificação de gestores públicos, profissionais e empreendedores.

A secretaria também tem incentivado a realização de eventos culturais, esportivos e científicos, que movimentam a economia baiana.