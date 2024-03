Bahia tem 27 municípios no sistema nacional de segurança alimentar | A TARDE

O programa Bahia Sem Fome, implantado em 2023 pela gestão do governador Jerônimo Rodrigues alavancou a adesão dos municípios baianos ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). Os 7 municípios que aderiram de 2008 a 2021 se tornaram 27, no último ano, um crescimento de quase 300%.

A expectativa é de que, até o mês de maio, esse número chegue a 50 municípios e que, até o fim do mandato do atual governador, chegue a 100 municípios, de acordo com o secretário executivo do Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional e coordenador do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira.



"Avançar no processo de implementação do Sisan na Bahia é uma das principais estratégias para que possamos construir uma Bahia sem fome, com mais oportunidades e acesso à alimentação saudável, assegurando assim a efetividade da segurança alimentar e nutricional. Para isso, estamos implementando o Programa Bahia Sem Fome, mobilizando os municípios no processo de adesão", diz o coordenador, que está envolvido na elaboração do 3º Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia (2025-2028) em colaboração com as estruturas de governo e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar (Consea).

Confira os novos 20 municípios aprovados da lista de adesão ao SISAN:



Porto Seguro, Piatã, Itiúba, Cabaceira do Paraguaçu, Boninal, Santo Antônio de Jesus, Rio Real, Carinhanha, Riacho de Santana, Correntina, Jaguarari, Sapeacú, Inhambupe, Caravelas, Amargosa, Eunápolis, João Dourado, Cipó, Xique-Xique e Mirangaba.