Bahia tem redução de 11,5% das mortes violentas no 1° semestre

O número de mortes violentas na Bahia caiu 11,5%, no primeiro semestre de 2022, de acordo com dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). De janeiro a junho de 2022 foram registrados 2.618 casos, enquanto no mesmo período de 2021, a polícia contabilizou 2.958 ocorrências.



Em Salvador a queda foi de 13,6% (618 casos em 2022 e 715 em 2021), na Região Metropolitana a redução foi de 3% (327 casos em 2022 e 337 em 2021) e no interior a polícia computou um descréscimo de 12,2% (1.673 casos em 2022 e 1.906 em 2021).

A SSP aponta como motivos para redução as ações ostensivas e de inteligência das polícias Militar, Civil e Técnica, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Avanços

Concursos, novas Delegacias e Batalhões, além da expansão do Sistema de Reconhecimento Facial para a RMS e interior, segundo o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, ampliarão a margem de queda no segundo semestre.

"Estamos aumentando o efetivo, melhorando as condições de trabalho dos nossos policiais e bombeiros, além do avanço com a tecnologia por todo o estado", completou Mandarino.